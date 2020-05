Gesundheit/Antwort - 20.05.2020 (hib 522/2020)

Berlin: (hib/PK) Die Coronakrise führt offenbar zu einem statistisch relevanten Anstieg der Todesfälle in Deutschland. Das Statistische Bundesamt habe nach einer Sonderauswertung erklärt, dass die Sterbefälle saisonalen Einflüssen wie etwa der Grippe unterlägen. Anders als in den Vorjahren sei aktuell kein Absinken der Sterbefälle zu beobachten, heißt es in der Antwort (19/19096) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/18785) der AfD-Fraktion.

Seit der letzten Märzwoche lägen die tagesgenauen Zahlen tendenziell über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Da die Grippewelle 2020 seit Mitte März als beendet gelte, sei es naheliegend, dass diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Coronapandemie stehen könne.