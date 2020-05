Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.05.2020 (hib 524/2020)

Berlin: (hib/PK) Die Linksfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/19248) nach der Lage von Schutzsuchenden in der Coronakrise. Die Abgeordneten erkundigen sich bei der Bundesregierung unter anderem nach der Versorgung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften mit Schutzmaterial und Desinfektionsmitteln.