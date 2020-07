Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antrag - 01.07.2020 (hib 696/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion fordert in einem Antrag (19/20578), gesetzlich vorgeschriebene Normen kostenlos zugänglich zu machen. Dazu müsse das Urheberrechtsgesetz in Paragraph 5 Absatz 3 geändert werden. Der Passus solle so umformuliert werden, dass privaten wie gewerblichen Nutzern keine Kosten für solche Normensammlungen entstehen, auf die in Rechts- und Verwaltungstexten in irgendeiner Form Bezug genommen wird, so die Abgeordneten.

Die Änderung sei eine der Stellschrauben, um Baukosten zu senken, begründen sie den Vorstoß. Bislang müssten Normenanwender die Kosten für den Erwerb von rechtlich erforderlichen Normensammlungen einpreisen.