Gesundheit/Kleine Anfrage - 14.07.2020 (hib 749/2020)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion widmet sich in einer Kleinen Anfrage (19/20847) der Situation sterbender Menschen in Deutschland. Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach der Zahl der Menschen, die jährlich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen sterben.