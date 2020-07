Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 17.07.2020 (hib 761/2020)

Berlin: (hib/PK) Mit der Pünktlichkeit der S-Bahnen in Deutschland befasst sich die Grünen-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/21007). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie hoch der Anteil pünktlicher S-Bahn-Züge in Städten und Regionen in den vergangenen Jahren war.