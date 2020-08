Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 12.08.2020 (hib 836/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) sind seit 1980 in Bayern 1.435 Streckenkilometer stillgelegt worden. Das teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/21268) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/20445) mit. Im gleichen Zeitraum sind der Antwort zufolge 181 Streckenkilometer Bahnstrecke neu an das Schienennetz angeschlossen worden.

Die Prüfung und Entscheidung für eine Reaktivierung liege in der Zuständigkeit der für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zuständigen Länder, schreibt die Regierung. Für Reaktivierungen von Strecken für den SPNV stünden Mittel aus der Anlage 8.7 der dritten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) in Höhe der Länderquote Bayern zur Finanzierung zur Verfügung.