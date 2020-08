Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 14.08.2020 (hib 841/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion möchte wissen, wie hoch die installierte Photovoltaik-Leistung in Bayern ist. Außerdem erkundigen sich die Abgeordneten in einer Kleinen Anfrage (19/21447) nach der Bruttostromerzeugung aus dem Energiezweig und dem Anteil an der Gesamtbruttostromerzeugung in dem Bundesland.