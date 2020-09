Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 07.09.2020 (hib 912/2020)

Berlin: (hib/HAU) Die Nutzung der Bahn-Infrastruktur für den Ausbau von Gigabitnetzen und Mobilfunk in Deutschland thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/21832). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wann und aus welchen Gründen der Vorstand der Deutschen Bahn AG (DB AG) beschlossen hat, die bestehenden Glasfaserverbindungen an Bahnstrecken beziehungsweise die vorhandene Infrastruktur zum Glasfaserausbau - wie etwa Kabelkanäle und Leerrohre - kommerziell zu nutzen und über die DB broadband GmbH externen Kunden anzubieten. Gefragt wird auch, warum die DB AG die Glasfaserverbindungen nicht in Eigenregie baut, "etwa um die vollen Einnahmen der Nutzung durch Dritte zusätzlich und dauerhaft in das Schienennetz investieren zu können".