Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antrag - 14.09.2020 (hib 940/2020)

Berlin: (hib/ROL) Die FDP-Fraktion dringt mittels eines Antrags (19/22298) darauf, das Übergangssystem und die duale Berufsausbildung zu erneuern.Um die Zahl der jungen Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss drastisch zu reduzieren, soll das berufliche Übergangssystem so reformiert werden, dass die Maßnahmen im Übergangssystem so schnell wie möglich input- wie outputbasiert evaluiert und die dabei erhobenen Daten in die jährlichen Berufsbildungsberichte ab 2021 integriert werden. Ferner soll das Übergangssystem übersichtlich und effizient gestaltet und mittelfristig auf nur ein Erfolg versprechendes Programm reduziert werden, so dass am Ende eine große, individuell wie regional auszugestaltende Lösung mit einem Titel, einem Zertifikat, einer Dachmarke, einer Finanzierung und einer Evaluierung bestehen bleibt. Auch sollen die bisherigen 326 Ausbildungsberufe in einer ersten Ausbildungsphase in einige Dutzend artverwandte Ausbildungsfelder zusammengefasst und erst in einer zweiten Ausbildungsphase berufsorientiert spezialisiert werden.

Die FDP-Fraktion weist darauf hin, dass rund 30 Prozent der Schulabgängern/-innen im Jahr 2019 nach der Schule keine voll qualifizierende berufliche oder akademische Ausbildung begonnen hätten, sondern im Übergangssystem mündeten. Insbesondere betreffe dies Jugendliche ohne oder mit niedrigen Schulabschlüssen.