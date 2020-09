Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antrag - 16.09.2020 (hib 957/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion fordert Deutschlands vollständigen Ausstieg aus dem Pariser Klimaübereinkommen. In einem Antrag (19/22450), der am Mittwoch auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht, fordern die Abgeordneten darüber hinaus unter anderem, "alle nationalen wie internationalen Verpflichtungen, die derzeit in Bezug auf den 'Klimaschutz' eingegangen wurden, zu beenden und keine zukünftigen Verpflichtungen mehr einzugehen". Zudem sollen "sämtliche Zahlungen, die aus oben angegebenen Verpflichtungen entstanden sind oder noch entstehen werden, vertragskonform" beendet werden.