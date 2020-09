Gesundheit/Antwort - 17.09.2020 (hib 978/2020)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung setzt sich nach eigenen Angaben mit zahlreichen Initiativen für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung in anderen Ländern ein. In Ländern mit einem niedrigen und mittleren Einkommen bestünden weiterhin große Defizite beim universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung, heißt es in der Antwort (19/22104) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21457) der FDP-Fraktion.

In Ländern mit niedrigem Einkommen seien die Defizite breit gestreut: fehlendes ausgebildetes Personal, ungesicherte Finanzierung der Notfallkapazitäten, unzureichende Labor- und Überwachungskapazitäten, unzureichende Kapazitäten an Grenzübergängen, unzureichende Vorbereitung auf chemische und nukleare Vorfälle, mangelnde Fähigkeiten zur Überwachung der Lebensmittelsicherheit sowie schwache Fähigkeiten zur Bekämpfung von Zoonosen.

Der Aufbau dieser in den internationalen Gesundheitsvorschriften (IVG) deklarierten Kernkapazitäten sei eine globale Herausforderung.