Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 18.09.2020 (hib 980/2020)

Berlin: (hib/EIS) In den Jahren 2018 und 2019 sind 489 Beanstandungen zu Tiertransporten mit Versandort Deutschland bei der Nationalen Kontaktstelle am Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) eingegangen. Davon seien 296 aus Deutschland und 193 aus dem Ausland verzeichnet worden, heißt es in einer Antwort (19/22086) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21788) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Des Weiteren heißt es, dass es sich bei den Beanstandungen von Transportunternehmern mit Sitz im Ausland oft um Anforderungen nicht zurückgesandter Fahrtenbücher oder angeforderter, aber ebenfalls nicht oder unvollständig zur Verfügung gestellter Navigationsdaten gehandelt habe.