Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 23.09.2020 (hib 993/2020)

Berlin: (hib/ROL) Nach der Evaluation der Corona-Überbrückungshilfe für Studierende fragt die FDP- Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/22350). Die Fraktion möchte wissen, wie viele Studierende nach Kenntnis der Bundesregierung zur Finanzierung ihres Studiums auf Nebentätigkeiten angewiesen sind und wie viele Studierende seit März 2020 eine Nebentätigkeit zur Finanzierung ihres Studiums verloren haben. Auch interessiert die Abgeordneten, wie viele Studierende derzeit keine Nebentätigkeit finden, obwohl sie auf diese zur Finanzierung ihres Studiums angewiesen sind.

Zwei Drittel der Studierenden finanzieren ihr Studium durch einen Nebenjob, unterstreicht die FDP. Viele hätten ihr Nebeneinkommen in der Corona-Krise verloren und seien damit in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Erst am 30. April 2020 habe Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) neben einem für ein Jahr zinsfreien KfW-Studienkreditprogramm eine Soforthilfe für Studierende in einer pandemiebedingten Notlage in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro angekündigt. Am 16. Juni 2020 hätten die Studierenden erstmals einen Antrag auf Überbrückungshilfe stellen können.