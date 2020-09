Arbeit und Soziales/Antwort - 24.09.2020 (hib 1007/2020)

Berlin: (hib/CHE) Im Dezember 2019 haben von den 33,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten rund 10,2 Millionen in systemrelevanten Berufsgruppen (unter anderem medizinisches und pädagogisches Personal, Logistik, Entsorgung) gearbeitet. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/21889) auf eine Kleine Anfrage (19/21346) der AfD-Fraktion. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, waren 2,3 Prozent dieser Beschäftigten Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), bezogen also gleichzeitig Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.