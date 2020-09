Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 25.09.2020 (hib 1012/2020)

Berlin: (hib/JOH) Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse zu der Frage vor, ob die USA, Kanada und Chile die Migration aus Haiti insgesamt als Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung verstehen. Generell könnten aber beispielsweise umfangreiche Transferzahlungen von Migranten in ihre Herkunftsländer als ein Indikator für die wirtschaftliche Integration in den Zielländern angeführt werden, schreibt sie in einer Antwort (19/21880) auf eine Kleine Anfrage (19/18985) der AfD-Fraktion.