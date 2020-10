Entwicklung der Verkehrssicherheit in Baden-Württemberg

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.10.2020 (hib 1149/2020)

Berlin: (hib/HAU) Für die Entwicklung der Verkehrssicherheit im Bundesland Baden-Württemberg interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23386). Vor diesem Hintergrund soll die Bundesregierung darüber Auskunft geben, wie sich die Anzahl an Personen aus Baden-Württemberg mit Eintragungen im Fahreignungsregister in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.