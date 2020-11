FDP will Mediation stärken

Recht und Verbraucherschutz/Antrag - 05.11.2020 (hib 1202/2020)

Berlin: (hib/MWO) Einen Antrag zur Stärkung der Mediation hat die FDP-Fraktion vorgelegt (19/23936). Wie es darin heißt, leistet die Mediation als alternative Streitbeilegungsmethode einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der Gerichte. Das 2012 in Kraft getretene Mediationsgesetz regele die Ausbildung und Zertifizierung von Mediatoren aber nur unzureichend. Erforderlich seien Änderungen der Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren von 2016, um der Mediation den Stellenwert zukommen zu lassen, den sie verdient. Der Bundestag soll die Bundesregierung laut Antrag unter anderem auffordern, eine Digitalkompetenz als Mindestanforderung für die Ausbildung der zertifizierten Mediatoren festzuschreiben, jährlich über Änderungen und Entwicklungen in der Mediationslandschaft zu berichten, ein Mediatorenregister einzurichten und Mediationen und andere Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung im Rahmen von Streitigkeiten in der Baubranche stärker zu fördern und in der Bevölkerung bekannter zu machen.