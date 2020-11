FDP fordert Vorbeugung gegen Allergien

Gesundheit/Antrag - 20.11.2020 (hib 1281/2020)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion fordert eine wirksame Vorbeugung gegen Allergien und Unverträglichkeiten. Im Laufe des Lebens erkrankten laut einer Studie rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland an einer Allergie, heißt es in einem Antrag (19/24373) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern unter anderem eine bessere Aufklärung und Prävention, eine frühzeitige Allergiediagnostik bei Kindern sowie die Kostenübernahme für ärztlich begleitete Ernährungstherapien bei Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten.