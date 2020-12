Attraktivitätssteigerung der deutschen Flagge

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 02.12.2020 (hib 1341/2020)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung hat nach eigener Aussage in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der deutschen Flagge ergriffen. In ihrer Antwort (19/24400) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/23908) wird unter anderem die Abschaffung von Visa für Nicht-EU-Seeleute für ihre Tätigkeit an Bord von deutschflaggigen Schiffen, die Angleichung der deutschen Arbeits- und Ruhezeitvorgaben auf Seeschiffen an die internationalen Standards, der Wegfall doppelter Kontrollen im Arbeitsschutzbereich, die Einführung einer maritimen 24/7-Hotline der deutschen Flaggenstaatverwaltung und die Umstellung von Papier-Schiffszeugnissen auf E-Zeugnisse angeführt. Die Bundesregierung plane weitere Maßnahmen, um die Attraktivität der deutschen Flagge zu erhöhen, unter anderem die vollständige Umstellung auf elektronische Schiffszeugnisse für deutschflaggige Schiffe, heißt es in der Antwort weiter.