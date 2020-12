Bewaffnung der Drohne Heron TP

Verteidigung/Antwort - 03.12.2020 (hib 1344/2020)

Berlin: (hib/AW) Die Bundesregierung wird noch in diesem Jahr die Freigabe von 25 Millionen Euro für die Beschaffung einer Bewaffnung der von Israel geleasten Drohne Heron TP sowie für die bewaffnungsspezifischen Ausbildung beantragen. Dies teilt sie in ihrer Antwort (19/24734) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (19/23718) mit. Die entsprechende Vorlage werde dem Bundestag zugeleitet. Das Verteidigungsministerium habe in Vorbereitung der Vorlage mit Israel eine Vereinbarung ausgehandelt, die Unterstützungsleistungen für die bewaffnungsspezifische Ausbildung deutscher Soldaten sowie die Beschaffung von Munition und der entsprechenden technischen Zusatzausstattung vorsieht.