Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.12.2020 (hib 1354/2020)

Berlin: (hib/STO) Um etwaige Auswirkungen des armenisch-aserbaidschanischen Konflikts auf die innere Sicherheit Deutschlands geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/24792). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele ethnisch oder ideologisch motivierte Übergriffe auf Armenier beziehungsweise Aserbaidschaner es in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2016 gegeben hat. Auch fragt sie unter anderem nach der Zahl entsprechend motivierter Angriffe auf beziehungsweise Beschädigungen von armenischen oder aserbaidschanischen Einrichtungen in der Bundesrepublik seit 2016.