Wirtschaft und Energie/Antwort - 22.12.2020 (hib 1413/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Zahl der Briefkästen in Bayern ist in den vergangenen fünf Jahren um 1,3 Prozent auf 19.459 gesunken. Bundesweit konnten Bürgerinnen und Bürger zum Stichtag 30. Juni 2020 in 109.098 Briefkästen Post aufgeben. Das geht aus der Antwort (19/24993) auf eine Kleine Anfrage (19/24564) der Linksfraktion hervor.