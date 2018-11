Vom 11. bis 17. November 2018 wird eine Delegation der Deutsch-Mittelamerikanischen Parlamentariergruppe unter Leitung der Vorsitzenden der Parlamentariergruppe, Heike Hänsel (DIE LINKE.), nach Haiti und in die Dominikanische Republik reisen.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind die stellvertretenden Vorsitzenden und Abgeordneten Matthias Hauer (CDU/CSU), Dr. Sascha Raabe (SPD), Prof. Dr. Axel Gehrke (AFD), Jens Beeck (FDP) und Steffi Lemke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

Die Reise soll der Vertiefung der bilateralen Beziehungen mit beiden Ländern, insbesondere der Kontakte zu den dortigen Parlamenten und der Zivilgesellschaft dienen. Beide Länder sind sehr stark von den Folgen des Klimawandels betroffen und regelmäßig durch Hurrikans bedroht. Daher soll ein Schwerpunkt der Reise auf den mit Hilfe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit umgesetzten Maßnahmen der Klimaanpassung liegen.

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt in Haiti wird die Bekämpfung der extremen Armut und Unterversorgung sein. Außerdem wird sich die Delegation mit der Situation haitianischer Flüchtlinge in der Dominikanischen Republik und mit Ansätzen alternativer ländlicher Entwicklung in beiden Ländern beschäftigen.