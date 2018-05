Die Parlamentarische Versammlung der OSZE wird zu ihrer 27. Jahrestagung vom 7. bis 11. Juli 2018 im Berliner Reichstagsgebäude zusammentreffen. Dazu werden etwa 300 Parlamentarier aus Nordamerika, Europa und Asien erwartet. Die Tagung steht unter dem Motto: „Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen: Die Rolle der Parlamente“.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird als Gastgeber die Plenarsitzung am 8. Juli eröffnen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Delegierten treffen. Die Jahrestagung, bei der weitere hochrangige Redner und mehrere thematische Debatten erwartet werden, soll mit der Verabschiedung einer Berliner Erklärung zu Ende gehen. Dieses politische Dokument wird Empfehlungen an nationale Regierungen, Parlamente und die internationale Gemeinschaft in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft, Umwelt und Menschenrechte enthalten.

Bei der Jahrestagung werden auch u.a. der Präsident und die Vize-Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung gewählt.

Organisatorische Hinweise:

Interessierte Medienvertreter müssen sich beim Sekretariat der Parlamentarischen Versammlung der OSZE registrieren. ACHTUNG! Die übliche Presseakkreditierung des Deutschen Bundestages gilt nicht für diese Veranstaltung.

Das Akkreditierungsformular ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.bundestag.de/blob/554812/47f262414c6f7bab20482e871184f989/anmeldung-data.pdf

Füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es bis zum 27. Juni an nat@oscepa.dk. Bitte verwenden Sie den Betreff „Press Accreditation for OSCE PA Berlin“ in Ihrer E-Mail.

Weitere Informationen zur Tagesordnung und Ablauf erhalten Sie unter: https://www.bundestag.de/europa_internationales/international/osze/oszepv-jahrestagung-berlin-inhalt/553904