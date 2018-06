Zum 15. Mal lädt der Deutsche Bundestag gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland e.V. 30 Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten zu einem einwöchigen Workshop nach Berlin ein.

Vom 25. November bis 1. Dezember 2018 erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt. Sie werden in einer Redaktion hospitieren, mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages diskutieren, eine Plenarsitzung besuchen und an der Erstellung einer eignen Zeitung mitarbeiten. Schirmherrin der Veranstaltung ist Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau.

In diesem Jahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Workshops auf dem Thema „Zwischen Krieg und Frieden“. Es geht dabei nicht nur um vergangene Kriege, deren Jahrestage wir 2018 begehen – der Dreißigjährige Krieg oder der Erste Weltkrieg; Konflikte sind auch heute allgegenwärtig und prägen die Berichterstattung der Medien.

In welcher Beziehung stehen Krieg und Medien zueinander? Ist ein Krieg näher, weil über ihn berichtet wird oder seine Auswirkungen spürbar sind? Wie kann Frieden geschaffen und aufrechterhalten werden?

Interessierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren können sich unter http://www.jugendpresse.de/bundestag bewerben. Bewerbungsschluss ist der 14. September 2018.