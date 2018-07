Ab sofort können bis zum 5. Oktober 2018 Bewerbungen für den Medienpreis Parlament 2019 des Deutschen Bundestages eingereicht werden. Der Bundestag vergibt den Preis seit 1993. Er werden publizistische Arbeiten gewürdigt – sei es in Tages- oder Wochenzeitungen, in regionalen oder überregionalen Medien, in Printmedien, Online-Medien oder in Rundfunk und Fernsehen – die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Abläufe, Arbeitsweisen und Themen beitragen.

Der Medienpreis Parlament ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom Präsidenten des Deutschen Bundestages im März 2019 verliehen.

Der eingereichte Beitrag muss zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 30. September 2018 erschienen sein. Einsendeschluss ist der 5. Oktober 2018.

Es werden sowohl Eigenbewerbungen als auch Benennungen durch Dritte berücksichtigt.

Dem Bewerbungsschreiben sind drei Exemplare der zur Auszeichnung vorgeschlagenen Arbeit, ein Lebenslauf der Autorin bzw. des Autors sowie die unterschriebene Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (abrufbar unter www.bundestag.de/medienpreis) beizufügen.



Über die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige, von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble berufene Fachjury, der sieben Journalistinnen und Journalisten angehören: Anita Fünffinger (ARD-Hauptstadtstudio/Bayerischer Rundfunk), Daniel Goffart (FOCUS Magazin), Torsten Kleditzsch (Freie Presse Chemnitz), Rainer Meyer alias Don Alphonso (Die Welt), Prof. Dr. Claudia Nothelle (Hochschule Magdeburg-Stendal), Bettina Schausten (ZDF-Hauptstadtstudio) und Marc Felix Serrao (Neue Zürcher Zeitung).

Bewerbungen oder Rückfragen sind an folgende Adresse zu richten:



Deutscher Bundestag

Fachbereich WD 1

Medienpreis Parlament

Platz der Republik 1

11011 Berlin



Telefon: +49 (0)30 227 38630

Fax: +49 (0)30 227 36464

E-Mail: medienpreis@bundestag.de

Internet: www.bundestag.de/medienpreis