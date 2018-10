Anlässlich seines Besuchs beim World Health Summit 2018 in Berlin wird der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Dienstag, 16. Oktober 2018, Mitglieder des Unterausschusses Globale Gesundheit im Deutschen Bundestag treffen. Themen des Gesprächs sind Arbeitsplanung, Schwerpunkte und die strategische Ausrichtung der WHO bei globalen Gesundheitsfragen in den kommenden Jahren.