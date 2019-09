Zeit: Dienstag, 10. September 2019, 12.45 Uhr

Ort: Am Reichstagsgebäude, Gedenktafel an der Nordwand außen

Anlässlich des 30. Jahrestages gedenken Bundestagspräsident Schäuble und sein ungarischer Amtskollege, der Präsident der Ungarischen Nationalversammlung László Kövér, der Grenzöffnung durch die ungarische Regierung in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989. Beide Parlamentspräsidenten geben bei dieser Gelegenheit ein Statement ab. Bereits am Vormittag besucht der ungarische Parlamentspräsident die Plenarsitzung des Bundestages.

Die ungarische Regierung öffnete in der Nacht zum 11. September 1989 die Grenze zu Österreich für DDR-Bürger. Zehntausende DDR-Bürger reisten in den Tagen und Wochen danach über Österreich in die Bundesrepublik aus.

Zum zweiten Jahrestag der Grenzöffnung enthüllten am 10. September 1991 die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und der damalige ungarische Parlamentspräsident György Szabad an der Nordwand des Reichstagsgebäudes eine 90 mal 150 Zentimeter große Bronzetafel als „ein Zeichen der Freundschaft zwischen dem ungarischen und deutschen Volk für ein vereintes Deutschland, für ein unabhängiges Ungarn, für ein demokratisches Europa“.