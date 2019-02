Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz als einen großen Künstler gewürdigt, der die deutschsprachige Kultur entscheidend geprägt habe.

„Mit Bruno Ganz verlieren wir einen großen Schauspieler der Gegenwart und zugleich einen bescheidenen und nachdenklichen Menschen.

Das Regietheater verdankt ihm imponierende Darstellungen. Klassische Rollen gab er ebenso gewandt, wie er mit modernen Stoffen umzugehen bereit war und künstlerisches Neuland betrat. In seinen zeithistorischen Filmen wurde besonders deutlich, wie Bruno Ganz den verkörperten Personen in feinen Nuancen ein Gesicht geben konnte – und seine eigene Individualität dabei nie in den Vordergrund rückte.

Bruno Ganz hat auf der Bühne wie in seinen großen Filmrollen das Publikum und die Kritik mit sensiblen wie eigenwilligen Interpretationen immer wieder überrascht und überzeugt. Der Träger des Iffland-Rings und zahlreicher bedeutender Ehrungen hat die deutschsprachige Kultur entscheidend geprägt.“