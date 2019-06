Zeit: Freitag, 28. Juni 2019, 14.00 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene, Andachtsraum

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble trifft am Freitag eine Delegation des Bundesverbandes der Aramäer in Deutschland mit dem Vorsitzenden Daniyel Demir und nimmt zwei wertvolle Schriften der aramäischen Christen entgegen: ein Aramäisches Evangeliar in kunstvoller Handschrift und das „Vaterunser in der Sprache Jesu Christi“. Das Evangeliar wird anschließend neben den Gaben anderer Religionsgemeinschaften in den Vitrinen am Andachtsraum ausgestellt.