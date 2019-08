Eine Delegation des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung wird vom 22. bis 28. August 2019 nach Silicon Valley und zur Teilnahme an der 19. Jahrestagung des German Academic International Network (GAIN) nach San Francisco reisen.

Mitglieder der Delegation, die vom Ausschussvorsitzenden Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD) geleitet wird, sind Sybille Benning (CDU/CSU), Katrin Staffler (CDU/CSU), Dr. Marc Jongen (AfD), Dr. Jens Brandenburg (FDP) und Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

GAIN wird in den USA jährlich von der Alexander von der Humboldt-Stiftung, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranstaltet. Das Netzwerk unterstützt sowohl die Rückkehr von Wissenschatlern auf interessante Positionen in Europa, als auch die Kontaktpflege und die Zusammenarbeit mit denjenigen Forschern, die sich für einen längeren oder dauerhaften Aufenthalt im US-Wissenschaftssystem entschieden haben. GAIN versteht sich damit insbesondere als Werkzeug für deutsche Wissenschaftler in Nordamerika, die an einer Fortsetzung ihrer Laufbahn in Deutschland interessiert sind.

Da die GAIN-Tagung diesmal in San Francisco stattfindet, haben die Fraktionen im Ausschuss beschlossen, nach der Veranstaltung Gespräche mit Vertretern der weltweit führenden „KI-Szene“ im Silicon Valley zu führen. Hierzu werden u. a. Treffen mit Wissenschaftlern der University of California Berkeley und Vertretern des McKinsey Global Institute stattfinden. Auch Gespräche mit Vertretern eines der fünf großen amerikanischen Technologiekonzerne und ein Besuch bei einer Start-Up-Firma sind vorgesehen. Der Besuch der amerikanischen Niederlassung eines großen deutschen Unternehmens und der Stanford University runden das Programm ab.

Die Delegationsreise steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit den u.a. in der deutschen Wissenschafts- und Forschungspolitik debattierten Themen Mobilität von Wissenschaftlern, Brain Drain, Exzellenzinitiative, High-Tech-Strategie und Künstliche Intelligenz. Die entsprechenden Initiativen und Strategien der Bundesregierung werden vom Ausschuss parlamentarisch eng begleitet.