Eine gemeinsame Delegation des Finanzausschusses, des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nimmt vom 15. bis 20. Oktober 2019 an der Jahresversammlung von IWF und Weltbank in Washington, D.C. teil. Die Abgeordneten werden sich auch über die Ergebnisse der Beratungen des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses des IWF (International Monetary and Financial Committee – IMFC) und des gemeinsamen Entwicklungsausschusses von IWF und Weltbank (Development Committee – DC) informieren.

Auf dem Programm der Reise stehen zudem Gespräche mit Vertretern des US-Finanzministeriums und der US-Notenbank Federal Reserve sowie Treffen mit verschiedenen Thinktanks, Bankenvertretern und Stiftungen. In diesem Rahmen soll über aktuelle Themen der Finanz-, Haushalts- und Entwicklungspolitik diskutiert werden.

Leiter der Delegation ist der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Kay Gottschalk. Die weiteren Delegationsmitglieder sind Dr. Hermann-Josef Tebroke, Dr. Carsten Brodesser, Johannes Selle und Axel E. Fischer (alle CDU/CSU), Cansel Kiziltepe, Dagmar Ziegler und Sonja Steffen (alle SPD), Katja Hessel (FDP), Jörg Cezanne (DIE LINKE.) sowie Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).