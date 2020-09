Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV), der jeweils 50 deutsche und französische Abgeordnete angehören, nimmt ihre Beratungen am 21. und 22. September wieder auf. Aufgrund der Covid 19-Pandemie findet die Versammlung noch einmal im Format der Videokonferenz statt.

Die Beratungen beginnen am 21. September um 14 Uhr unter der Leitung der beiden Parlamentspräsidenten, Wolfgang Schäuble und Richard Ferrand, und gehen am Dienstag, den 22. September nachmittags zu Ende.

Auf der Tagesordnung der 4. DFPV stehen am Montag ein Gespräch mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (zugeschaltet), und am Dienstag die Anhörung der Gesundheitsminister beider Länder, Jens Spahn (in Berlin vor Ort) und Oliver Véran (angefragt) zur aktuellen Pandemiesituation.

Auf der Agenda der Versammlung stehen zudem mehrere Beschlussvorschläge: zur gemeinsamen Pandemiebekämpfung, zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion, zum Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Paris, zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Integration, Asyl und Migration“ und einer Arbeitsgruppe für Außen- und Verteidigungspolitik. Darüber hinaus werden am Rande der DFPV die Arbeitsgruppen „European Green Deal“, „Disruptive Innovationen und Künstliche Intelligenz“ sowie „Harmonisierung des deutschen und des französischen Wirtschafts- und Insolvenzrechts“ beraten.

Hintergrundinformationen zur Zusammensetzung und Historie dieser in Europa einmaligen bilateralen Länderkammer DFPV finden Sie unter www.bundestag.de/dfpv. Auch die Tagesordnung der Versammlung ist dort einsehbar.

