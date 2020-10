Zum Tod des Vizepräsidenten des Deutschen Bundetages, Thomas Oppermann, erklärt der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble:





„Die Nachricht über den Tod von Vizepräsident Thomas Oppermann bewegt mich sehr. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und den Angehörigen, ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl.

Wer Thomas Oppermann zuletzt traf, erlebte einen Mann, der gerade nach der Ankündigung seines Abschieds aus der aktiven Politik im kommenden Jahr in sich zu ruhen schien und gleichzeitig voller Vorfreude auf kommende Projekte war. Umso betroffener macht sein plötzlicher Tod.

In seiner niedersächsischen Heimat hat er als überzeugter Sozialdemokrat Regierungsverantwortung getragen. Ich behalte ihn vor allem als Vollblut-Parlamentarier in Erinnerung. 30 Jahre gehörte Thomas Oppermann deutschen Parlamenten an, davon 15 Jahre dem Deutschen Bundestag. Hier verstand er sich als langjähriger Parlamentarischer Geschäftsführer und Vorsitzender seiner Fraktion genauso auf den leidenschaftlich geführten Schlagabtausch, wie er in seinem Amt als Vizepräsident auf die Wahrung der Würde des Hauses bedacht war. Im Präsidium, in dem wir über die Fraktionsgrenzen hinweg eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, verlieren wir mit ihm einen besonnenen Kollegen von hohem juristischen Sachverstand und großer politischer Erfahrung. Er wird uns gerade in dieser – nicht zuletzt durch die Pandemie – ungemein herausfordernden Legislaturperiode sehr fehlen.

Thomas Oppermann hat sich in seinen herausragenden Ämtern um den Parlamentarismus verdient gemacht, wir werden ihm im Deutschen Bundestag ein ehrendes Andenken bewahren.“