Linke will besseren Kündigungsschutz für Mieter

Einen besseren Kündigungsschutz für Mieter fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (18/11049), der am Donnerstag, 9. März 2017, ab 10.45 Uhr durch den Bundestag beraten und im Anschluss an die 85-minütige Debatte abgestimmt wird. In der Vorlage wird die Bundesregierung aufgefordert, die Regelung zur Eigenbedarfskündigung zu begrenzen. In einem weiteren Antrag (18/9123) fordert die Fraktion Die Linke von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Mietpreisbremse. Zu dem Antrag gibt es eine Beschlussvorlage des Rechtsausschusses (18/10089), in der die Ablehnung empfohlen wird.

"Kündigungen wegen Mietrückständen vermeiden"

Mit Blick auf die Forderung nach einem besseren Kündigungsschutz schreibt die Linksfraktion, Eigentümer dürften nur dann einem Mieter kündigen, wenn der Eigentümer selbst oder engste Familienangehörige die Wohnung als Erstwohnsitz nutzen wollen. Die Wohnnutzung beispielsweise als Zweitwohnsitz, Arbeitsraum oder für die Unterbringung von Au-pairs solle damit unterbunden werden.



Des Weiteren fordern die Abgeordneten Regelungen, um Kündigungen aufgrund von Mietrückständen zu vermeiden. Zudem sollen nach den Vorstellungen der Linksfraktion unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen Mieter und Vermieter zunächst gerichtlich geklärt werden, bevor eine Kündigung seitens des Vermieters statthaft ist.

"Mietpreisbremse wirkungsvoll ausgestalten"

In ihrem zweiten Antrag verlangt die Linksfraktion unter anderem die Ausnahmen der Mietpreisbremse für Neubauten, Bezügen nach umfassender Modernisierung oder bei überhöhten Vormieten zu streichen. Die Abgeordneten sprechen sich außerdem für eine Entfristung der Mietpreisbremse aus, damit sie über die jetzigen fünf Jahre hinaus gültig ist.



Zudem soll sie ihren Vorstellungen nach künftig bundesweit gelten. Weiterhin sollen Vermieter sanktioniert werden können, die zu hohe Mieten fordern, schreibt die Linksfraktion. Außerdem sollen Vermieter zur Offenlegung von für die Mietpreisbremse relevanten Informationen - wie etwa der Vormiete - verpflichtet werden. (hau/23.02.2017)