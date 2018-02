Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 17.15 Uhr

Die „Äußerungen von Deniz Yücel“ sind Gegenstand einer Debatte im Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten der AfD-Fraktion wollen dazu am Donnerstag, 22. Februar 2018, einen entsprechenden Antrag vorlegen. Für die Beratung ist eine Dauer von einer Dreiviertelstunde vorgesehen. Deniz Yücel ist ein deutsch-türkischer Journalist, der nach einjähriger Untersuchungshaft in der Türkei am 16. Februar aus der Haft entlassen wurde. (eis/20.02.2018)