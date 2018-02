Liveübertragung: Freitag, 2. März, 9 Uhr

Zwei von den Fraktionen CDU/CSU und SPD sowie von Bündnis 90/Die Grünen eingebrachte Anträge zum Thema Abrüstung beschäftigen den Bundestag am Freitag, 2. März 2018, in erster Lesung. 45 Minuten dauert die Debatte über beide Vorlagen, danach sollen sie zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden.

„Grundpfeiler atomarer Sicherheitsarchitektur“

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD wollen ihrem Antrag zufolge den INF-Vertrag „als Grundpfeiler atomarer Sicherheitsarchitektur und Kernelement europäischer Sicherheit“ erhalten. Als INF-Vertrag (INF steht für Intermediate-Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme) wird der Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion aus dem Jahr 1987 bezeichnet, in dem die Vernichtung aller landgestützten atomaren Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite sowie ein Produktionsverbot dieser Raketen vereinbart wurde.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, internationale Abrüstungsbemühungen aktiv zu unterstützen und dabei national zu beginnen. (nal/23.02.2018)