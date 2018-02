Liveübertragung: Donnerstag, 1. März, 13.50 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 1. März 2018, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen:

Änderung des Atomgesetzes: Bündnis 90/Die Grünen haben einen Entwurf zur 16. Änderung des Atomgesetzes angekündigt, der zur federführenden Beratung an den Umweltausschuss überwiesen werden soll.

Bahnprojekt „Stuttgart 21“: Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (19/480) einen sofortigen Stopp der Baumaßnahmen für das Bahnprojekt „Stuttgart 21“. Die Bundesregierung soll aufgefordert werden, als Vertreterin des Alleineigentümers der Deutschen Bahn AG (DB AG) darauf hinzuwirken, dass die DB AG „einen sofortigen Baustopp und den Ausstieg aus dem Projekt Stuttgart 21 beschließt und auch schnellstmöglich vollzieht, um wirtschaftlichen Schaden vom Unternehmen abzuwenden“. Zeitnah soll die Bahn zudem ein Alternativkonzept für den Umbau des Bahnknotens Stuttgart in Anlehnung an das Konzept „Umstieg 21“entwickeln. Der Antrag soll zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen werden.

Offenlegung von Gutachten zur Deutschen Bahn AG: Die Fraktion Die Linke fordert die Offenlegung der von der Deutschen Bahn AG (DB AG) beauftragten Gutachten zum Projekt „Stuttgart 21“. In einem Antrag (19/481) wird von der Bundesregierung „in ihrer Rolle als Vertreterin des Eigentümers der DB AG“ konkret verlangt, für eine Veröffentlichung des jüngsten Gutachtens des Unternehmens PWC und Emch + Berger, das vom Vorstand der DB AG im Oktober 2017 in Auftrag gegeben worden sei, zu sorgen. Veröffentlicht werden sollen auch das von der Beratungsgesellschaft KPMG sowie dem Ingenieurbüro Ernst Basler + Partner AG erstellte Gutachten „Überprüfung des Berichtes zur aktuellen Termin- und Kostensituation Projekt Stuttgart 21“ sowie die beiden Prüfberichte des Bundesrechnungshofs an den Vorsitzenden des Bundesfinanzierungsgremiums vom 8. September 2016 und an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses mit dem gleichen Datum. Der Antrag soll zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen werden.



Zwangsverrentung und Altersarmut: Die Linke fordert die Bundesregierung in einem Antrag (19/859) auf, die Verpflichtung für Hartz-IV-Bezieher aufzuheben, vorzeitig eine Rente zu beantragen. Aufgehoben werden solle auch die Berechtigung der Jobcenter, unabhängig vom Willen der Betroffenen für diese einen Rentenantrag zu stellen. Darüber hinaus verlangt die Fraktion armutsfeste Übergänge in die Rente, indem die Rentenbeiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger auf der Basis des halben Durchschnittsverdienstes aus Steuermitteln bezahlt werden. Der Antrag soll im federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales weiterberaten werden.

Höherer Frauenanteil im Bundestag: Die Linke hat einen Antrag angekündigt mit dem Ziel, den Verfassungsauftrag zur Gleichstellung zu erfüllen und den Frauenanteil im Deutschen Bundestag zu erhöhen. Offen ist, ob der Antrag zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss oder an den Innenausschuss überwiesen werden soll.

Stilllegung der Uranfabriken Gronau und Lingen: Die Linke will einen Antrag vorlegen, die Uranfabriken in Gronau (Nordrhein-Westfalen) und Lingen (Niedersachsen) stillzulegen. Darüber hinaus fordert sie ein Exportverbot für Kernbrennstoffe. Der Antrag soll zur federführenden Beratung an den Umweltausschuss überwiesen werden.

Höherer Mindestlohn: Bündnis 90/Die Grünen treten in einem Antrag dafür ein, den Mindestlohn zu erhöhen und ihn für alle ausnahmslos durchzusetzen. Der Antrag soll federführend im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten werden.

(eis/vom/23.02.2018)