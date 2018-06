Der Bundestag hat am Freitag, 8. Juni 2018, den Antrag der FDP, die Eigenverantwortung von Staaten und Banken zu stärken und die Vergemeinschaftung von Einlagenrisiken zu verhindern (19/2525), abgelehnt. Nur die AfD hatte mit der FDP für das Anliegen votiert. Die Liberalen wollten, dass der Bundestag gegenüber der Bundesregierung eine Stellungnahme zu einem EU-Verordnungsvorschlag im Hinblick auf die Schaffung eines europäischen Einlagenversicherungssystems (Ratsdokument 14649 / 15) abgibt.

Der Bundestag überwies außerdem einen weiteen Antrag der FDP zur Vollendung der Bankenunion (19/2527) und einen Antrag der AfD-Fraktion (19/2573) beraten, in dem diese den Erhalt der nationalen Einlagensicherung fordert und sich gegen eine „Transfer- und Haftungsunion“ ausspricht, zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss.

Anträge der FDP

Die FDP will, dass der Bundestag ein europäisches Einlagenversicherungssystem weder für notwendig noch für zielführend für eine stabile und erfolgreiche Europäische Wirtschafts- und Währungsunion hält. Die Bundesregierung solle die Einführung eines solchen Systems daher ablehnen.

Bei den Beratungen auf EU-Ebene solle die Regierung sich gegen eine Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken für Bankeinlagen aussprechen und einer verpflichtenden europäischen Einlagenmitversicherung, -rückversicherung oder -vollversicherung nicht zustimmen.

Antrag der AfD

Die AfD tritt für den Erhalt der Einlagensicherung auf nationaler Ebene ein, um Risiken zu senken oder zu vermeiden. Risiken sollten nicht auf die EU-Ebene verlagert werden. Eine Verwendung von Steuergeldern für Bankenrettungen will die Fraktion konsequent ausschließen. Das Prinzip gegenseitiger Bankenhaftungen will sie beenden und marktbezogene Funktionsregeln bei Banken wiederherstellen. Die gegenseitigen Ausleihungen im Interbankensektor sollten auf das Notwendigste beschränkt werden. Beendet werden sollte nach den Vorstellungen der AfD auch die Aufsichtsfunktion der Europäischen Zentralbank über europäische Großbanken.

Nach der bereits geltenden EU-Einlagensicherungsrichtlinie müssen alle Banken in der EU bis 2024 0,8 Prozent ihrer gedeckten Spareinlagen über Bankabgaben in nationale Sicherungsfonds einzahlen. Die EU-Kommission will diese Fonds komplett in einen europäischen Topf überführen, um die Ersparnisse von EU-Bürgern im Falle einer Bankinsolvenz europaweit abzusichern. (nal/vom/08.06.2018)