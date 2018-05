Die Fraktion Die Linke will die Eigenanteile in Pflegeheimen senken und Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlasten. Über einen entsprechenden Antrag (19/960) hat das Plenum am Donnerstag, 1. März 2018, in erster Lesung beraten. Im Anschluss wurde die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung übernimmt der Ausschuss für Gesundheit.



Die Fraktion fordert die Bundesregierung unter anderem auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der dazu führt, dass die Eigenanteile gedeckelt und festgeschrieben werden, sodass Erhöhungen ausgeschlossen sind. Darüber hinaus solle die Pflegeversicherung zu einer Pflegevollversicherung umgestaltet werden, in der alle pflegerischen Leistungen von der Pflegeversicherung übernommen werden.



„Pflege macht arm“

Eine flächendeckende, tarifliche Bezahlung der Pflegekräfte dürfe nicht zulasten der Menschen mit Pflegebedarf und der Versicherten gehen. Dafür sollen der Pflegevorsorgefonds umgewidmet und die medizinische Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen von der Krankenversicherung bezahlt werden.

Die Linke begründet ihren Antrag mit explodierenden Kosten. Pflege mache arm und zwinge viele Menschen in die Sozialhilfe. Nicht nur die Eigenanteile stiegen drastisch, auch für Investitionskosten, für Unterhalt und Verpflegung sowie für die Ausbildung würden höhere Zuzahlungen fällig. Teilweise stiegen die monatlichen Heimkosten um mehr als 600 Euro, ohne dass sich die Pflegeleistungen verbessern. (nal/01.03.2018)