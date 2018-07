Der Bundestag hat am Dienstag, 3. Juli 2018, in zweiter Lesung dem Etat des Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (Einzelplan 12) in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung zugestimmt (19/1700, 19/1701, 19/2412, 19/2424, 19/2425, 19/2426). Die Opposition stimmte gegen das Zahlenwerk. Damit kann Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in diesem Jahr 27,85 Milliarden Euro ausgeben. Der Regierungsentwurf sah noch Ausgaben von 27,65 Milliarden Euro vor. Im Vorjahr betrug der Ausgabenansatz 27,91 Milliarden Euro.

AfD: Kritik an niedrigster Investitionsquote weltweit

Während der Debatte übten Redner der Oppositionsfraktionen heftige Kritik an der Verkehrspolitik der Bundesregierung. Leif-Erik Holm (AfD) sagte, beim digitalen Netzausbau komme die Regierung „nicht in die Gänge“. Das magere 50 Mbit-Ziel für 2018 werde „um Lichtjahre“ verfehlt. Beim Erhalt und Aufbau von Straßen und Schienenwegen sehe es ebenso aus.

„Wir haben hier die niedrigste Investitionsquote weltweit“, bemängelte Holm. „Unnötig wie ein Kropf“ sei zudem die Pkw-Maut, an der festgehalten werde, obwohl sie nichts einbringen werde und stattdessen für eine Totalüberwachung der Bürger sorge. Kritik übte der AfD-Abgeordnete auch an der einseitigen „Überförderung“ der Elektromobilität, die nicht wettbewerbsfähig sei.

CDU/CSU: Geringere Trassenpreise für Güterverkehr

Auf aus seiner Sicht positive Element des Verkehrshaushaltes verwies hingegen Rüdiger Kruse (CDU/CSU). So sei es im Verlauf der Haushaltsberatungen gelungen, die im Regierungsentwurf nicht vorhandenen finanziellen Mittel zur Senkung der Trassenpreise für den Güterverkehr auf der Schiene einzufügen. „175 Millionen Euro stehen nun schon in 2018 bereit“, sagte Kruse.

Der Unionsabgeordnete lobte zudem die „Fünfmal 5G-Initiative“ der Bundesregierung. Es gelte die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, sagte er. Dazu würden fünf Testregionen geschaffen, für die 145 Millionen Euro als Ausgaben angedacht seien, um die 5G-Entwicklung nutzbar für die Bürger zu machen.

FDP: Größtes Problem ist zu geringer Mittelabfluss

Nach Ansicht von Christoph Meyer (FDP) zeigt die Tatsache, dass diese Ausgaben erst von den Koalitionsfraktionen in den Haushalt eingefügt worden seien, nachdem sie im Regierungsentwurf gefehlt hätten, „dass in der Bundesregierung beim Thema Digitalisierung immer noch schablonenhaft gedacht wird“. Das größte Problem im Verkehrshaushalt stelle der zu geringe Mittelabfluss in allen Bereiche dar, sagte Meyer.

„Das Geld wird im Haushalt zur Verfügung gestellt, aber nicht verbaut.“ Dies zu ändern sei ein Schlüsselthema für Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in den nächsten Jahren, betonte der FDP-Abgeordnete. „Ausreden werden wir ihm nicht durchgehen lassen“, kündigte er an.

SPD: Die „Fünfmal 5G-Strategie“ ist ein Erfolg

Seine Fraktion habe in den Haushaltsberatungen erfolgreich für die Senkung der Trassenpreise gekämpft, sagte Sören Bartol (SPD). Die sich aus dem Bundeszuschuss in Höhe von 175 Millionen Euro ergebenden Kostenersparnisse müssten nun aber auch schnell bei den Transportunternehmen ankommen, forderte er. Ein zweiter Erfolg sei die „Fünfmal 5G-Strategie“, so Bartol. „Deutschland soll Leitmarkt für 5G werden“, betonte er. Als Signal an die „Regionen in unserem Land, dass wir es auch ernst nehmen“, seien sechs Millionen Euro in den Haushalt eingestellt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt sei der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), der gerade in Metropolregionen verbessert werden müsse, um die Autofahrer zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Innerhalb des „Sofortprogramms Saubere Luft“ sollen daher künftig kommunale Modellvorhaben mit 125 Millionen Euro unterstützt werden, sagte der SPD-Abgeordnete.

Linke: ÖPNV und Bahn systematisch vernachlässigt

Sowohl der ÖPNV als auch die Bahn seien von der Bundesregierung in den vergangenen Jahren „systematisch vernachlässigt worden“, befand Victor Perli (Die Linke).

Perli nannte es eine desaströse Bilanz, wenn mehr als eine Milliarde Euro an Bundesmitteln für Bahn und Wasserstraßen nicht genutzt würden. „Wir fordern eine Verkehrswende, weil das finanziell, ökonomisch und sozial geboten ist“, machte der Linken-Abgeordnete deutlich.

Grüne kritisieren Bereitstellung von Geld für ÖPP-Projekte

Eine Verkehrswende fordern auch die Grünen. Der vorgelegte Haushalt wirke jedoch „wie aus dem letzten Jahrhundert“, bemängelte Sven-Christian Kindler (Bündnis 90/Die Grünen). Während die Gelder für den Straßenbau und für ÖPP-Projekte steigen würden, gebe es einen Rückgang bei der Schiene, beim Radverkehr und beim Nahverkehr.

Kein Verständnis brachte Kindler dafür auf, dass im Haushalt für die Pkw-Maut, die „gegen Europa und gegen unsere Nachbarn gerichtet ist“, obwohl sie derzeit ausgesetzt sei, 37 Millionen Euro eingestellt worden seien. „Das Verbrennen von Steuergeld muss endlich gestoppt werden“, forderte der Grünen-Abgeordnete.

Minister: Wir können in die Zukunft schauen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) äußerte sein Unverständnis zur Kritik Kindlers. Sowohl Radverkehr als auch Schiene und Nahverkehr würden durch den Haushalt gestärkt, befand er.

Auch den Vorwurf, es werde nicht technologieoffen gefördert, wollte Scheuer so nicht stehen lassen. Gefördert werde nicht nur die Elektromobilität, sondern auch „Brennstoffzelle und Wasserstoff sowie synthetische Kraftstoffe“. Sein Fazit: „Wir können mit dem Haushalt 2018 kräftig in die Zukunft schauen.“

Größter Investitionshaushalt des Bundes

16,78 Milliarden Euro sind für Investitionen eingeplant. Damit ist der Verkehrsetat der mit Abstand größte Investitionshaushalt des Bundes. Die geplanten Ausgaben für die Bundesfernstraßen summieren sich auf 9,27 Milliarden Euro (2017: 8,65 Milliarden Euro). Für die Bundesschienenwege sollen 5,45 Milliarden Euro ausgegeben werden können (2017: 5,77 Milliarden Euro). 1,2 Milliarden Euro sieht der Entwurf für Bundeswasserstraßen vor (2017: 1,26 Milliarden Euro), 140 Millionen Euro davon sind für den Nord-Ostsee-Kanal eingeplant.

Nicht nur bei den Investitionsausgaben ist der Verkehrsbereich weit vorn. Auf der Einnahmeseite stehen sechs Milliarden Euro – mehr als bei allen anderen Haushalten. Dabei handelt es sich überwiegend um die Einnahmen aus der Lkw-Maut, die mit 5,12 Milliarden Euro veranschlagt sind (2017: 4,66 Milliarden Euro). Was den Ausbau der digitalen Infrastruktur angeht, so enthält der Etatentwurf mit 115,89 Millionen Euro etwa 356 Millionen Euro weniger als der Etat 2017. Dies hat seinen Grund darin, dass viele der in den vergangenen Jahren bereitgestellten Mittel noch nicht abgeflossen sind.

Änderungen im Haushaltsausschuss

In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 27. Juni wurden die Ausgaben für Forschung, Untersuchungen und Ähnliches um 250.000 Euro auf 1,25 Millionen Euro erhöht. Bei den Bundeswasserstraßen kürzten die Abgeordneten den Titelansatz um elf Millionen Euro. Zudem wurde ein neuer Titel zur Umrüstung des GSM-R-Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit geschaffen und mit zehn Millionen Euro dotiert, um die Mobilfunkversorgung entlang der Eisenbahnstrecken und den Betriebsablauf der Bahn zu verbessern. Geringfügig erhöht wurde der Ansatz für die Umsetzung der Strategie „Automatisiertes und vernetztes Fahren“.

19,9 Millionen Euro werden neu für kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2020 im öffentlichen Personennahverkehr bereitgestellt. Neu aufgenommen wurden ferner 175 Millionen Euro für die Reduzierung der Trassenpreise für den Schienengüterverkehr. Die Mittel für das nationale Innovationsprogramm zur Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 2016 bis 2026 werden um zehn Millionen auf 94 Millionen Euro angehoben. Fünf Millionen Euro werden als Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von umweltfreundlicher Bordstrom- und mobiler Landstromversorgung für See- und Binnenschiffe bereitgestellt. (hau/nal/vom/03.07.2018)