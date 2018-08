Liveübertragung: Dienstag, 11. September, 10 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt am Dienstag, 11. September 2018, vor dem Bundestag in einer 45-minütigen Rede den Gesetzentwurf der Bundesregierung für das Haushaltsgesetz 2019 (19/3400) und den Finanzplan des Bundes für 2018 bis 2022 (19/3401) vor. Die Vorlagen sollen nach den bis Freitag, 14. September 2018, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Keine Neuverschuldung geplant

Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2019 sieht Ausgaben in Höhe von 356,8 Milliarden Euro vor. Das sind 13,2 Milliarden Euro mehr als das Soll für 2018. Von den Einnahmen in gleicher Höhe sollen 333,3 Milliarden Euro auf Steuern entfallen, 11,7 Milliarden Euro mehr als 2018. Eine Neuverschuldung ist der Vorlage zufolge nicht geplant.

Die Ausgaben für Investitionen sinken 2019 laut Haushaltsentwurf von 39,8 auf 37,9 Milliarden Euro. Im Haushalt 2018 war eine Zuweisung von 2,4 Milliarden Euro an den Digitalfonds investiv veranschlagt worden. Für die militärische Beschaffung veranschlagt der Entwurf 2019 15,36 Milliarden Euro, 3,05 Milliarden Euro mehr als 2018. Die Personalausgaben des Bundes sollen um 1,26 Milliarden Euro auf 34,65 Milliarden Euro steigen, die sächlichen Verwaltungsausgaben um 0,94 Milliarden Euro auf 16,6 Milliarden Euro. Für Zuweisungen und Zuschüsse plant die Bundesregierung im kommenden Jahr mit Ausgaben in Höhe von 231,77 Milliarden Euro, 6,76 Milliarden Euro mehr als 2018.

Verkehrshaushalt größter Investitionshaushalt

Den größten Ausgabeposten mit 144,2 Milliarden Euro (2018: 139,18 Milliarden Euro) stellt der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Einzelplan 11) dar, der um 5,03 Milliarden Euro wachsen soll. Im Etat des Verteidigungsministeriums (Einzelplan 14) ist ein Aufwuchs um 4,38 Milliarden Euro auf 42,9 Milliarden Euro geplant.

Dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Einzelplan 12) sollen 2019 mit 29 Milliarden Euro 1,15 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen als 2018. Der Einzelplan 12 stellt mit 17,08 Milliarden Euro den größten Investitionshaushalt dar, gefolgt vom Einzelplan 23 (Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit), in dem Investitionen in Höhe von 6,67 Milliarden Euro geplant sind.

Finanzplanung bis 2022

Die Finanzplanung des Bundes sieht eine Ausgabensteigerung auf 375,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vor. Gleichzeitig geht die Bundesregierung von einem Anstieg der Steuereinnahmen, die im Jahr 2017 bei 309,4 Milliarden Euro gelegen haben, auf 359,7 Milliarden Euro im Jahr 2022 aus.

Wie aus der Unterrichtung weiter hervorgeht, rechnet die Bundesregierung in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Ausgaben im Bereich der Rentenversicherungsleistungen. 2017 lag der Betrag der Vorlage zufolge noch bei 90,95 Milliarden Euro. Für 2019 sind 98,1 Milliarden Euro geplant – für 2022 110,05 Milliarden Euro.

Nach dem für 2019 geplanten deutlichen Zuwachs im Bereich der militärischen Verteidigung von 31,13 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 36,83 Milliarden Euro, geht die Bundesregierung in den Folgejahren nur von einem geringfügigen Anstieg aus. Für 2022 werden in der Finanzplanung 37,65 Milliarden Euro angegeben. Ebenfalls nur geringfügige Ausgabenerhöhungen sind im Bereich der Bundesfernstraßen (2022: 10,71 Milliarden Euro) und der Eisenbahnen des Bundes (2022: 11,29) geplant.

„Asylbedingte Belastungen des Bundeshaushaltes“

In der Vorlage aufgeführt werden auch die „asylbedingten Belastungen des Bundeshaushaltes von 2017 bis 2022“. Für 2017 gibt die Bundesregierung eine Gesamtbelastung von 14,15 Milliarden Euro an. 2019 wird hier mit 14,89 Milliarden Euro gerechnet. Laut dem Finanzplan wird für 2022 mit Ausgaben in Höhe von 13,63 Milliarden Euro gerechnet.

Nicht enthalten in dem Betrag ist die „flüchtlingsbezogene Entlastung Länder und Kommunen“, die 2017 bei 6,56 Milliarden Euro lag und laut Bundesregierung aufgrund laufender Gespräche mit den Ländern über die Ausgestaltung der zukünftigen Bundesbeteiligung für die kommenden Jahre noch nicht zu bemessen ist. (hau/scr/27.08.2018)