Ab dem 1. Januar 2019 sollen in Deutschland geänderte Mautsätze für Lkw gelten. Das sieht der von der Bundesregierung vorgelegte „Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes“ (19/3930) vor, über den das Parlament am Donnerstag, 27. September 2018, erstmalig debattiert hat. Ebenfalls beraten wurde auch ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Selbstbedienung durch Konzerne verhindern – Toll Collect zu einem demokratisch kontrollierten Unternehmen in öffentlicher Hand entwickeln“ (19/4526). Zudem wurde der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Toll Collect nicht erneut privatisieren – Vergabeverfahren stoppen" (19/4547) beraten. Anschließend wurden die Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Dabei soll der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel des geplanten Gesetzes ist es laut Bundesregierung, die Mautsätze auf der Basis des Wegekostengutachtens 2018 bis 2022 zu aktualisieren und eine rechtliche Grundlage für die Anlastung der Kosten der Lärmbelastung zu schaffen. Mit der Neuregelung sollen der Vorlage zufolge in den Jahren 2019 bis 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 4,16 Milliarden Euro erzielt werden. Elektro-Lkw sollen von der Lkw-Maut befreit werden.

Für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 bis unter zwölf Tonnen sollen künftig acht Cent pro Kilometer bezahlt werden müssen, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 bis 18 Tonnen 11,5 Cent, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 18 Tonnen sowie bis zu drei Achsen 16 Cent und bei einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 18 Tonnen sowie vier oder mehr Achsen 17,4 Cent.

Die Luftverschmutzungskosten pro Kilometer sollen in der Schadstoffklasse S 6 1,1 Cent, in der EEV-Klasse 1 und der Schadstoffklasse S 5 2,2 Cent, in der Schadstoffklasse S 4 und in der Schadstoffklasse S 3 mit Partikelminderungsklasse PMK 2 oder höher 3,2 Cent, in der Schadstoffklasse S 3 und in der Schadstoffklasse S 2 mit Partikelminderungsklasse PMK 1 oder höher 6,4 Cent, in der Schadstoffklasse S 2 7,4 Cent und in der Schadstoffklasse S 1 und für Fahrzeuge ohne Schadstoffklasse 8,5 Cent betragen.

Lärmbelastungskosten von 0,2 Cent je Kilometer

Wie die Regierung in der Begründung zu ihrem Gesetzentwurf schreibt, müssten sich entsprechend einer EU-Vorgabe die gewogenen durchschnittlichen Infrastrukturgebühren an den Baukosten und den Kosten für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des betreffenden Verkehrswegenetzes orientieren.

Das neue Wegekostengutachten decke den Zeitraum 2018 bis 2022 ab und enthalte auch Berechnungen zu den externen Kosten aus Luftverschmutzung und Lärmbelastung, die seit einer Änderung des EU-Rechts im Jahr 2011 zusätzlich angelastet werden könnten, heißt es in dem Entwurf. Während die Kosten der Luftverschmutzung bereits seit dem 1. Januar 2015 erhoben werden, sollen nun die Lärmbelastungskosten ergänzt werden. Sie sollen 0,2 Cent je Kilometer betragen. (sas/hau/27.09.2018)