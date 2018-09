Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 14.20 Uhr

Die Bundesregierung will die Versicherten entlasten. Mit einem zu diesem Zweck eingebrachten Entwurf für ein „Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung“ befassen sich das Parlament am Donnerstag, 27. September 2018, in einer 45-minütigen ersten Lesung.

Ebenfalls erstmalig im Plenum beraten werden dann ein Antrag der FDP, in dem sich die Fraktion für eine Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge für freiwillig gesetzlich versicherte Selbständige stark macht, sowie ein Antrag der Linksfraktion (19/4244), in dem die Abgeordneten eine „gerechtere Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2019“ fordern. Im Abschluss daran werden die Vorlagen zur weiteren Diskussion in die Ausschüsse überwiesen. Dabei soll die Federführung voraussichtlich beim Gesundheitsausschuss liegen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem von der Bundesregierung geplanten sogenannten Versichertenentlastungsgesetz sollen bereits ab dem 1. Januar 2019 die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen werden. Dadurch sollen Arbeitnehmer und Rentner monatlich bis zu 38 Euro weniger Beiträge zahlen. Auch Selbstständige mit geringem Einkommen werden laut Gesetzentwurf entlastet. Ab 1. Januar soll der monatliche Mindestbeitrag für Selbstständige nur noch 171 Euro betragen. Auf diese Weise sind laut Entwurf Entlastungen von monatlich bis zu 180 Euro möglich.

Antrag der Linken

Solche Entlastungen begrüßt die Fraktion Die Linke grundsätzlich. In ihrem Antrag (19/4244) kritisiert sie jedoch, dass die Änderungen weit hinter dem zurückblieben, was unkompliziert geregelt werden könnte. Konkret fordert die Linksfraktion, die Zusatzbeiträge ganz abzuschaffen und hohe Rücklagen der Krankenkassen nicht zur Beitragssatzsenkung bei diesen Kassen zu nutzen, sondern für Leistungsverbesserungen.

Zudem sollte die Mindestbemessung aller freiwillig Versicherten auf 450 Euro reduziert werden, statt sie nur für Selbstständige auf rund 1140 Euro zu verringern. Nötig sei auch ein Schuldenschnitt der bisher von Mindestbemessungsgrenzen Betroffenen. (sas/pk/17.09.2018)