Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag 11. Oktober 2018, auf Verlangen der Fraktion Alternative für Deutschland in einer Aktuellen Stunde über das Thema Diesel-Fahrverbote in deutschen Großstädten – Hohe Stickoxid-Grenzwerte, Regierungshandeln und die Folgen für die Autofahrer debattiert. Die Beratung ist auf etwa eine Stunde angesetzt. (eis/11.10.2018)