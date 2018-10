Die Bundesregierung will die Versicherten entlasten. Mit einem zu diesem Zweck eingebrachten Entwurf für ein „Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung“ (19/4454, 19/4552) hat sich das Parlament am Donnerstag, 27. September 2018, in erster Lesung befasst. Ebenfalls erstmalig im Plenum wurden Anträge der AfD, der FDP und zwei Anträge der Linken beraten. Im Anschluss wurden die Vorlagen zur weiteren Diskussion in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung übernimmt der Gesundheitsausschuss.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem von der Bundesregierung geplanten sogenannten Versichertenentlastungsgesetz sollen bereits ab dem 1. Januar 2019 die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen werden. Dadurch sollen Arbeitnehmer und Rentner monatlich bis zu 38 Euro weniger Beiträge zahlen.

Auch Selbstständige mit geringem Einkommen werden laut Gesetzentwurf entlastet. Ab 1. Januar soll der monatliche Mindestbeitrag für Selbstständige nur noch 171 Euro betragen. Auf diese Weise sind laut Entwurf Entlastungen von monatlich bis zu 180 Euro möglich.

Antrag der AfD

Die AfD fordert in ihrem Antrag (19/4538) die Einführung von kostendeckenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung für die Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln. Sie will, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte schrittweise Einführung von kostendeckenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung für Arbeitslosengeld-II-Bezieher umgesetzt wird.

Darüber hinaus müsse die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem sichergestellt wird, dass die Unterdeckung der Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen für Arbeitslosengeld-II-Bezieher vom Bund innerhalb der nächsten zehn Jahre vollständig ausgeglichen wird.

Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem Antrag (19/4320), die Mindestbeitragsbemessungsgrenze für Hauptberuflich selbstständig Tätige auf die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 450 Euro abzusenken. Die Beiträge dieser Personengruppe zur gesetzlichen Krankenversicherung sollten anhand des tatsächlichen Einkommens bemessen werden, wenn dieses die Mindestbeitragsbemessungsgrenze übersteigt, aber den für den Kalendertag dreißigsten Teil der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze nach Paragraf 223 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) nicht erreicht.

Die Einkünfte sollten jährlich rückwirkend anhand der Einkommensteuerbescheide nachgewiesen werden müssen, schreiben die Liberalen. Die Beitragshöhe der gesetzlichen Krankenversicherung für Studenten wollen die Abgeordneten ebenfalls entsprechend der Mindestbeitragsbemessungsgrenze anpassen.

Anträge der Linken

Solche Entlastungen begrüßt die Fraktion Die Linke grundsätzlich. In ihrem Antrag (19/4244) kritisiert sie jedoch, dass die Änderungen weit hinter dem zurückblieben, was unkompliziert geregelt werden könnte. Konkret fordert die Linksfraktion, die Zusatzbeiträge ganz abzuschaffen und hohe Rücklagen der Krankenkassen nicht zur Beitragssatzsenkung bei diesen Kassen zu nutzen, sondern für Leistungsverbesserungen.

Zudem sollte die Mindestbemessung aller freiwillig Versicherten auf 450 Euro reduziert werden, statt sie nur für Selbstständige auf rund 1.140 Euro zu verringern. Nötig sei auch ein Schuldenschnitt der bisher von Mindestbemessungsgrenzen Betroffenen.

„Selbstständige entlasten“

In einem älteren Antrag (19/102) fordert die Fraktion, geringverdienende Selbstständige und andere freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu entlasten. Bei Selbstständigen werde grundsätzlich angenommen, dass sie ein fiktives Einkommen in Höhe von 4.425 Euro im Monat erzielten, wovon dann die Beiträge abgeführt werden müssten. Bei einem niedrigeren Einkommen könne der Schwellenwert auf rund 2.283 Euro abgesenkt werden. Nur unter sehr engen Voraussetzungen könne das fiktive Einkommen auf bis zu rund 1.522 Euro gesenkt werden. Hunderttausende Selbstständige hätten tatsächlich aber ein deutlich geringeres Einkommen.

Zur Gruppe der freiwillig Versicherten gehörten auch Rentner, die nicht die Vorversicherungszeiten für die Krankenversicherung der Rentner erfüllten sowie Studenten über 29 Jahre oder nach dem 14. Fachsemester. Für sie werde ein Mindesteinkommen von 1.015 Euro angenommen, das viele Betroffene nicht erreichten.

Die Fraktion fordert nun, die Mindestbeitragsbemessung für hauptberuflich Selbstständige sowie die allgemeine Mindestbeitragsbemessung für freiwillig Versicherte auf die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 450 Euro abzusenken. Bei höheren Einkommen sollten einkommensabhängige Beiträge gelten. Zudem sollten all jene Beitragsschulden erlassen werden, die im Zusammenhang mit der Zahlung von Mindestbeiträgen entstanden sind. (sas/pk/27.09.2018)