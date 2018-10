Am Freitag, 19. Oktober 2018, berät der Bundestag einen von der AfD-Fraktion avisierten Gesetzentwurf „zur Verbesserung der inneren Sicherheit – Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen für die Justiz“. Im Anschluss an die einstündige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Entwurf an die Ausschüsse zur Mitberatung überwiesen werden. Strittig ist derzeit noch, ob der Rechtsausschuss oder der Innenausschuss die Federführung übernehmen werden.

„Ausländer-, Straf- und Strafprozessrecht ändern“

Die AfD schlägt umfangreiche Änderungen im Ausländerrecht sowie im Straf- und Strafprozessrecht vor. Durch letztere soll die Strafverfolgung effizienter werden und die Allgemeinheit besser vor Tätern schützen, die besonders schwere Straftaten begangen haben und von denen eine erhöhte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Im Strafgesetzbuch will die Fraktion vor allem die Anforderungen an die verminderte Schuldfähigkeit und an die Strafaussetzung zur Bewährung bei Verurteilungen von mehr als einem Jahr deutlich heraufsetzen. Zugleich solle die Anordnung der Sicherungsverwahrung möglich werden, wenn ein Täter nicht therapierbar und weiterhin gefährlich ist.

„Verwaltungsgerichtlichen Rechtsweg sperren“

Mit Strafurteil solle es künftig möglich sein, die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen und die Ausweisung anzuordnen, wenn der Täter als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung anzusehen ist. Für diesen Personenkreis will die Fraktion den verwaltungsgerichtlichen Rechtsweg sperren. Bestimmte Gewaltdelikte sollten im Strafmaß deutlich erhöht werden, heißt es weiter.

Im Strafprozess will die AfD die Revision als Rechtsmittel abschaffen, Urteile sollen nur noch im Wege der Annahmeberufung anfechtbar sein. Bei Wiederholungsgefahr soll eine Untersuchungshaft über sechs Monate ausgedehnt werden können. Im Jugendstrafrecht solle die Vollstreckung bei Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe über einem Jahr grundsätzlich nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. (hau/17.10.2018)