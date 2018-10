In erster Lesung berät der Bundestag am Freitag, 19. Oktober 2018, den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus (19/4949). Im Anschluss an die 45-minütige Debatte soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Finanzausschusses überwiesen werden.

Sonderabschreibung im Einkommensteuergesetz

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die in ihrer Wohnraumoffensive vorgesehenen steuerlichen Anreize für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment in die Tat umsetzen. Dazu soll eine Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau in Paragraf 7b des Einkommensteuergesetzes aufgenommen werden. Damit können nach Ansicht der Regierung die Maßnahmen der Länder im Mietwohnungsneubau unterstützt werden, um insbesondere private Investoren zum Bau bezahlbaren Mietwohnraumes anzuregen.

Hintergrund sind der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen sowie die steigenden Mieten. Nur durch verstärkten Wohnungsneubau könne die Nachfrage gedeckt werden, schreibt die Regierung. Die Maßnahme ziele vorwiegend auf private Investoren ab, sich verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau zu engagieren. (hau/14.10.2018)