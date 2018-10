Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 8. November 2018, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen:

Gasgeräte und Prüfrechte in der Pflege: Zwei nicht zusammenhängende Sachverhalte regelt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Durchführung von Verordnungen der Europäischen Union zur Bereitstellung von Produkten auf dem Markt und zur Änderung des Neunten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Zum einen enthält der Gesetzentwurf Durchführungsbestimmungen sowie Bußgeld- und Straftatbestände zu EU-Verordnungen für die Vermarktung und CE-Kennzeichnung von Gasgeräten und persönlichen Schutzausrüstungen. Zum anderen soll den Trägern der Sozialhilfe ab dem 1. Januar 2020 bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen ein eigenes gesetzliches Prüfrecht aus besonderem Anlass eingeräumt werden. Bei der Eingliederungshilfe für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Pflegefamilie soll die Befristung der Leistungsgewährung aufgehoben werden. Die Straftatenkataloge im Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch sollen um die Staftatbestände der sexuellen Belästigung und der Straftaten aus Gruppen erweitert werden. Die federführende Beratung soll beim Ausschuss für Arbeit und Soziales liegen.

Statistische Verwendung von Verwaltungsdaten: Im Wirtschaftsausschuss federführend beraten werden soll ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur ergänzenden Regelung der statistischen Verwendung von Verwaltungsdaten und zur Regelung der Übermittlung von Einzelangaben zu multinationalen Unternehmensgruppen an statistische Stellen. Dadurch sollen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank ermächtigt und verpflichtet werden, dem Statistischen Bundesamt Daten zu übermitteln. Zur Begründung heißt es, durch die große wirtschaftliche Bedeutung multinationaler Unternehmensgruppen könnten grenzüberschreitende Umstrukturierungs- und Verlagerungsprozesse innerhalb von Konzernen erhebliche Auswirkungen auf die Qualität und Zuverlässigkeit amtlicher Wirtschafts- und Unternehmensstatistiken haben. Mit der befristeten Regelung des Einzeldatenaustauschs werde sichergestellt, dass sich Deutschland an europäischen Pilotstudien zu multinationalen Unternehmen beteiligen kann.

Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes: Federführend im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur beraten werden soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur fünften Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Die Regierung schreibt, die Begriffe „Regionalbahnen“ und „Regionalbahnsysteme“ seien als Ausnahmemöglichkeit vom Anwendungsbereich nicht mehr in den EU-Richtlinientexten enthalten. Deutschland habe von dieser Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht, sodann nun die deutsche Regelung angepasst werden müsse, zumal die EU-Kommission dies zum Gegenstand zweier Vertragsverletzungsverfahren gemacht habe. Zudem will die Regierung den Paragrafen 7a dahingehend klarstellen, dass ein Eisenbahnverkehrsunternehmen unabhängig von der Art seiner Sicherheitsbescheinigung zu umfassender Hilfeleistung verpflichtet ist.

Kinderweihnachtsgeld: Für die Einführung eines Kinderweihnachtsgeldes in Höhe von 50 Prozent des monatlichen Kindergeldes hat sich die Fraktion Die Linke ausgesprochen. In einem Antrag (19/101) wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Anspruchsberechtigten des Kindergeldes im Dezember jeden Jahres einen Anspruch auf eine einmalige pauschalierte Leistung haben sollen. Die Leistung soll nicht bei Sozialleistungen angerechnet werden und auch Unterhaltsleistungen nicht mindern. Wie die Abgeordneten in ihrem Antrag schreiben, gehört das Feiern des Weihnachtsfestes zur gesellschaftlichen Teilhabe. „Um allen Kindern die Möglichkeit zu verschaffen, gemeinsam mit ihren Eltern ein freudenspendendes Weihnachtsfest zu feiern, ist eine eigenständige Leistung geboten“, heißt es in dem Antrag. Die gemeinschaftsstiftende Wirkung von Weihnachten entfalte sich durch Musik und gemeinsame Aktivitäten, aber auch durch Dekoration, Geschenke als Ausdruck von Verbundenheit und besondere Speisen. Diese sinnlichen Aspekte seien gerade für Kinder wichtig. „Das Kindergeld deckt diese Ausgaben nicht ab, kindsbezogene Sozialleistungen erst recht nicht“, wird argumentiert und gefordert: „Zu Weihnachten gehört es auch, sich einmal im Jahr weniger Sorgen als im Alltag machen zu müssen.“ Strittig ist, ob der Antrag im Finanzausschuss oder im Ausschuss für Arbeit und Soziales federführend beraten werden soll.

Chancengleichheit für ländliche Räume: Die Fraktion Die Linke setzt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse und Chancengleichheit im ländlichen Raum ein. Dazu legen die Abgeordneten einen Antrag (19/3164) vor, der eine bedarfsgerechte öffentliche Daseinsvorsorge überall in der Bundesrepublik fordert. Die Bundesregierung soll unter anderem „verlässliche und langfristig geltende Rahmenbedingungen“ schaffen, die neue Formen der ländlichen Wirtschaft auch außerhalb des Agrarsektors hervorbringen und bisher ungenutzte Wertschöpfungspotenziale auf dem Land aktivieren. Dazu zählt auch die Versorgung mit einer „leistungsfähigen digitalen Infrastruktur“ durch den flächendeckenden Ausbau der digitalen Netze mit Glasfaseranschlüssen. Außerdem soll das Ziel gesetzt werden, dass kein Schulkind länger als eine Stunde pro Tag für seinen Schulweg zurücklegen muss. Im Bereich der Sicherheit bei Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungsdienst soll die Präsenz staatlicher Strukturen in der Fläche gesichert sowie flächendeckend eine „hochwertige und wohnortnahe Gesundheits- und Pflegeversorgung“ gewährleistet werden. Die Fraktion begründet ihren Antrag unter anderem damit, dass die Hälfte der Bevölkerung in ländlichen Regionen lebe. Stritt ist, ob der Antrag im Ausschuss für Inneres und Heimat oder im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft federführend beraten werden soll.

Ewigkeitskosten der Kohle: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert, sich umfassend mit den Gesamtkosten einer Abwicklung der Braunkohleindustrie zu beschäftigen. In einem Antrag (19/4850) erklären die Abgeordneten, der Kohleausstieg werde auch nach seinem Ende Milliarden Euro für Steuerzahler kosten, etwa wegen Stilllegungen, Rückbau und Renaturierungsmaßnahmen. Es müsse dazu zeitnah betreiberunabhängige Berechnungen geben: „Es dürfen nicht die Fehler der Atomkraft wiederholt werden, wo viel zu spät durch eine Art Notoperation verhindert werden musste, dass die Energiekonzerne ihre enormen Abwicklungskosten auf die Allgemeinheit abwälzen.“ Daher müsse die Bundesregierung einem Beschluss des Bundesrates folgen und den Arbeitsauftrag der Kohlekommission so erweitern, dass er auch den Umgang mit langfristigen Kosten umfasst. Der Antrag soll federführend im Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten werden.

Aufwendungen für DDR-Renten: Die Linke fordert in einem noch nicht vorliegenden Antrag, die ostdeutschen Länder von Aufwendungen für DDR-Renten zu entlasten. Der Antrag soll federführend im Haushaltsausschuss beraten werden.

Breitband für alle: Bündnis 90/Die Grünen fordern in einem Antrag „Breitband für alle“ und einen flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur. Federführend beraten werden soll der Antrag im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.

(vom/24.10.2018)