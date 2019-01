Liveübertragung: Donnerstag, 17. Januar, 13.45 Uhr

Gesunde Ernährung steht am Donnerstag, 17. Januar 2019, im Mittelpunkt einer einstündigen Debatte im Bundestag. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat dazu einen Antrag mit dem Titel „Gesunde Ernährung im Alltag einfach machen – Ernährungswende umsetzen“ (19/6441) vorgelegt. Ebenfalls beraten werden soll ein von der Fraktion Die Linke angekündigter Antrag mit dem Titel „Für eine zukunftsweisende und soziale Ernährungspolitik – Gute Ernährung für alle ermöglichen und für Kinder besonders fördern“. Beide Vorlagen sollen im Anschluss an die Debatte zur weiteren Beratung an die Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Grüne fordern Ernährungswende

Die Grünen fordern eine Ernährungswende und wollen den Zugang zur gesunden Ernährung im Alltag vereinfachen. In dem vorgelegten Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, eine nationale, ressortübergreifende Strategie für gutes Essen zu entwickeln. Darüber hinaus solle gemeinsam mit den Bundesländern eine gesunde und vielfältige Ernährung als Teil der Stadtentwicklung und der ländlichen Entwicklung etabliert und für alle Verbraucher in öffentlichen Einrichtungen ermöglicht werden.

Weiter solle die Ernährungsbildung in Kitas, Schulen und in der Ausbildung gestärkt sowie eine verbindliche nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Salz und Fett in verarbeiteten Lebensmitteln auf den Weg gebracht werden. (eis/hau/02.01.2019)